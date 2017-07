Bankitalia: indice euro-coin torna a salire a giugno

Daniela La Cava 30 giugno 2017 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di giugno l'indice euro-coin è cresciuto a 0,62 da 0,60 in maggio, indicando la prosecuzione della fase di robusta espansione dell’attività nell’area dell’euro. Lo riferisce la Banca d'Italia in una nota nella quale precisa che "i contributi positivi derivanti dal persistente ottimismo delle imprese e dal favorevole andamento del mercato del lavoro sono stati solo in parte compensati dagli effetti negativi dell’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro".L'indice euro-coin – sviluppato da Bankitalia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. La prossima data di pubblicazione di questo indicatore è prevista per venerdì 28 luglio.