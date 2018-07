Bankitalia: in calo Npl, - 1,7% nel I trimestre

Alessandra Caparello 13 luglio 2018 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

In calo l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti erogati dalle banche. Lo indica Bankitalia nel Bollettino mensile di luglio.“Nei primi tre mesi del 2018 il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti, al netto dei fattori stagionali e in ragione d'anno, è sceso all'1,7%, dal 2% del trimestre precedente. Il calo ha riguardato i prestiti alle imprese (al 2,6 per cento, dal 3,4), in particolare nel settore delle costruzioni".