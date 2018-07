Bankitalia: imprese pessimiste. Colpa dei mercati

Alessandra Caparello 9 luglio 2018 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

I mercati finanziari preoccupano le imprese italiane che risultano oggi più pessimiste. A dirlo Banca d’Italia in un’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita realizzata tra il 28 maggio e il 15 giugno presso le imprese con almeno 50 addetti.La fotografia che emerge è di imprese che hanno giudizi sulla situazione economica generale peggiorati in tutti i settori di attività. I motivi sono da imputare al peggioramento delle condizioni dei mercati finanziari, peggioramento osservato, dice via Nazionale, proprio nei giorni di avvio dell’indagine.