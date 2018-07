Bankitalia: euro-coin si stabilizza a luglio

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Si stabilizza a luglio l'euro-coin. secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia, a luglio l'indice è rimasto pressoché invariato (0,49 da 0,48 in giugno) su valori compatibili con il proseguimento dell’espansione del prodotto dell’area. "Il contributo positivo derivante dall’incremento dei corsi azionari è stato bilanciato dagli effetti, di segno opposto, indotti dall’indebolimento del commercio mondiale e della componente prospettica della fiducia delle imprese", spiega Bankitalia. L'indice euro-coin – sviluppato da Bankitalia e pubblicato mensilmente – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).