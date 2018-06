Bankitalia: euro-coin scivola ai minimi dal 2016

Titta Ferraro 28 giugno 2018 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Nuovo calo per l'euro-coin. Nel mese di giugno l'indice euro-coin è diminuito a 0,48 da 0,55 in maggio, raggiungendo il livello più basso dal novembre 2016. Si tratta del quarto calo consecutivo dopo una prolungata sequenza di aumenti. Lo rende noto la Banca d'Italia precisando che "la maggiore cautela di famiglie e imprese e la debolezza del ciclo industriale continuano a frenare l’indicatore, che ha iniziato a risentire anche del rallentamento del commercio globale".L'indice euro-coin – sviluppato da Bankitalia e pubblicato mensilmente – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).