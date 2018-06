Bankitalia e Consob, accordo quadro in tema di cooperazione e coordinamento

Daniela La Cava 8 giugno 2018 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

La Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) hanno sottoscritto un accordo quadro per la collaborazione e il coordinamento nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di risoluzione. Lo rende noto Bankitalia in un comunicato nel quale precisa che l'accordo rafforza il coordinamento tra le due autorità per assicurare il miglior perseguimento delle rispettive finalità istituzionali; esso consolida il percorso di condivisione dei principi di cooperazione e costituisce il risultato del confronto che, negli ultimi anni, si è sviluppato con crescente intensità".Nel dettaglio, l'accordo ribadisce l’impegno di ciascuna autorità a prestare all’altra la più ampia ed effettiva collaborazione, anche al fine di contenere gli oneri gravanti sugli operatori ed evitare duplicazioni nell’esercizio delle attività; rende unitaria la cornice di principi ai quali ricondurre i protocolli di intesa attualmente in essere e quelli che potranno essere eventualmente stipulati in futuro; estende le competenze dei Comitati di contatto (strategico e tecnico) – operativi dal 2007 – a tuttele materie e gli ambiti di comune interesse; e infine detta regole di carattere generale sul regime di riservatezza delle informazioni scambiate e sui rapporti con altre Autorità/istituzioni/enti.