Bankitalia: debito Pa sale a 2.256,1 mld di euro a fine 2017

Daniela La Cava 15 febbraio 2018 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Il debito delle Amministrazioni pubbliche è salito a fine 2017 a 2.256,1 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2016 che ammontava a 2.219,5 miliardi. Lo ha comunicato la Banca d'Italia precisando che "rispetto a quanto pubblicato lo scorso 15 gennaio, sono stati rivisti i dati relativi agli anni precedenti per tenere conto dell’ordinario aggiornamento delle fonti".Da Bankitalia hanno spiegato in una nota che l’aumento del debito nel 2017 (36,6 miliardi) ha riflesso il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (51,8 miliardi), in parte compensato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (13,8 miliardi, a 29,3); l’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del cambio hanno contenuto il debito per 1,5 miliardi.