Bankitalia: crescita PIL è proseguita spedita nei mesi primaverili

Titta Ferraro 14 luglio 2017 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Secondo le stime di Bankitalia la crescita del PIL in Italia è proseguita nei mesi primaverili, attestandosi attorno allo 0,4 per cento, come nel primo trimestre. Il prodotto, rimarca l'istituto di via Nazionale nel suo Bollettino Economico, avrebbe tratto beneficio dall’andamento favorevole nel settore dei servizi e dalla ripresa del valore aggiunto dell’industria, dopo il calo temporaneo registrato all’inizio dell’anno. I giudizi sulle condizioni per investire sono migliorati in tutti i comparti; le esportazioni hanno continuato ad aumentare nella prima parte dell’anno; le prospettive per gli ordini esteri sono positive.