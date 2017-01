Bankitalia conferma stime crescita su Italia, Pil visto a +0,9% nel 2017 e +1,1% nel 2018

Titta Ferraro 20 gennaio 2017 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Le nuove proiezioni di Bankitalia per l’economia italiana indicano che in media il PIL dovrebbe essere aumentato dello 0,9 per cento nel 2016 e crescerà allo stesso ritmo anche nell’anno in corso per poi accelerare all’1,1 sia nel 2018 sia nel 2019. Proiezioni in linea con quelle indicate lo scorso mese.

L’attività economica verrebbe ancora sospinta dalla domanda nazionale e, già dal 2017, dal graduale rafforzamento di quella estera. Il livello del PIL nel 2019 sarebbe ancora inferiore di circa quattro punti percentuali rispetto al 2007.