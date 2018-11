Bankitalia: aumento spread si abbatte sull'intera economia

Alessandra Caparello 9 novembre 2018 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

L'aumento dello spread ai livelli attuali è già costato 1,5 miliardi di interessi in più al contribuente negli ultimi sei mesi rispetto a quanto sarebbe maturato con i tassi che i mercati si aspettavano ad aprile. Lo dicembre il vice direttore generale di Bankitalia Federico Signorini in audizione sul Ddl Bilancio.“Costerebbe oltre 5 miliardi nel 2019 e 9 nel 2020, se i tassi dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati" continua il numero due di via Nazionale. Secondo Signorini,l’aumento dello spread sovrano si ripercuote sull'intera economia (famiglie, imprese, istituzioni finanziarie)".