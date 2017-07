Bankitalia: a luglio euro-coin si conferma su livelli elevati

Daniela La Cava 28 luglio 2017 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Euro-coin staziona su livelli elevati a luglio. Secondo i dati comunicati da Bankitalia, l'indice è lievemente salito a 0,63 da 0,62 in giugno, confermandosi su livelli ciclicamente elevati. "All'apporto positivo derivante dal rafforzamento del ciclo industriale e dall'ottimismo delle imprese si è contrapposto l’impatto sfavorevole del rialzo dei rendimenti nelle lunghe scadenze e dell’apprezzamento dell’euro", si legge in una nota. L'indice euro-coin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro.