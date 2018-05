Bankitalia, Visco: tutelare risparmio e conti pubblici, o rischi gravissimi

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Fondamentale tutelare il risparmio e i conti pubblici dell'Italia perchè, in caso contrario, ci sarebbero rischi gravissimi per la tenuta del paese. E' l'alert lanciato dal numero uno di Bankitalia, Ignazio Visco."Non possiamo prescindere dai vincoli costituzionali: la tutela del risparmio, l'equilibrio dei conti, il rispetto dei Trattati". E' quanto si legge nelle considerazioni finali di Bankitalia:"Soprattutto bisogna avere sempre presente il rischio gravissimo di disperdere in poco tempo e con poche mosse il bene insostituibile della fiducia: la fiducia nella forza del nostro paese che, al di là di meschine e squilibrate valutazioni, è grande, sul piano economico e su quello civile; la fiducia nella solidità del nostro risparmio, fondata sulla capacità di superare gli squilibri finanziari, economici e sociali; la fiducia nel nostro futuro, da non disperdere in azioni che non incidono sul potenziale di crescita dell'economia, ma rischiano di ridurlo".