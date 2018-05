Bankitalia, Visco segue Draghi: da Europa nuovi strumenti contro shock economici e politici

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Anche Ignazio Visco, numero uno di Bankitalia, ritiene che l'Europa debba dotarsi di strumenti ad hoc contro il rischio di shock economici e politici. Lo dice Visco stesso, nelle considerazioni finali della Relazione annuale di Bankitalia:L'Europa, sottolinea Visco, non solo deve "rivedere" gli strumenti anticrisi di cui dispone, ma deve "crearne di nuovi, comuni, per affrontare shock economici e finanziari, in un contesto in cui quelli nazionali sono deboli o indisponibili".