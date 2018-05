Bankitalia, Visco: rischioso fare passi indietro su pensioni

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia blinda la riforma Fornero, affermando nelle considerazioni finali della Relazione annuale che "è rischioso fare passi indietro nelle pensioni"."Le riforme introdotte in passato rendono gestibile la dinamica della spesa pensionistica; hanno risposto alla necessità di tenere conto dell'allungamento della vita media nel definire il rapporto tra i contributi versati e l'entità e la durata della pensione; hanno posto l'Italia in una posizione favorevole nel confronto internazionale"."Interventi mirati, volti a ridurre specifiche rigidità sono possibili, alcuni sono già stati effettuati in passato, ma vanno sempre adeguatamente compensati in modo da assicurare l'equilibrio attuariale del sistema pensionistico. Nel modificare le regole di fondo che determinano le tendenze di lungo periodo della spesa pubblica va esercitata estrema prudenza".