Bankitalia, Visco: partiti politici siano saggi, non ignorino conti pubblici

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Ignazio Visco invita i partiti politici a essere saggi, e ad attenersi praticamente alla traiettoria del risanamento dei conti pubblici. E' quanto afferma il numero uno di Bankitalia nelle considerazioni finali della relazione annuale."E' a tutti evidente la delicatezza e la straordinarietà del momento che stiamo vivendo. Se è auspicabile che siano definiti con chiarezza e lungimiranza gli obiettivi e i progetti delle diverse forze politiche, non sarebbe saggio ignorare le compatibilità finanziarie"."E non per rigidità a livello europeo o minacce speculative ma perchè le nostre azioni, i nostri programmi forniscono i segnali che orientano l'allocazione delle risorse a livello nazionale e globale".