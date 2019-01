Bankitalia, Panetta: per futuro Carige 'auspicabile che ricerca partner si concluda con esito positivo in tempi contenuti'

Laura Naka Antonelli 23 gennaio 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Per Carige, "un'operazione di aggregazione rappresenta la soluzione più adeguata ed efficace per preservare tali valori e sfruttare le potenzialità inespresse, salvaguardando nel contempo sia i depositanti sia le famiglie e le impresefinanziate dalla banca". Così il vicedirettore generale di Bankitalia, Fabio Panetta, in una audizione in Parlamento sul decreto legge che il governo M5S-Lega ha varato per mettere in sicurezza l'istituto di credito genovese."È quindi auspicabile - ha continuato Panetta - che la ricerca di un partner – deliberata dal CdA di Banca Carige lo scorso novembre – si concluda con esito positivo in tempi contenuti. Per agevolare la ricerca è importante procedere speditamente nelle iniziative di ristrutturazione aziendale avviate dai commissari straordinari".