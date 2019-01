Bankitalia, Panetta: 'Carige banca è solvibile, interventi decreto sono da apprezzare'

Laura Naka Antonelli 23 gennaio 2019 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

"Gli interventi pubblici di sostegno contemplati dal DL (su Banca Carige) sono destinati a una banca "solvibile" e che presenta valori e potenzialità da non disperdere: forte radicamento in tre regioni (Liguria, Lombardia e Lazio); elevata fidelizzazione della clientela; ampi margini di miglioramento in termini di costi, efficienza e produttività della rete distributiva; potenziale per ridurre – mediante l'utilizzo di modelli per il calcolo dei requisiti patrimoniali – l'assorbimento patrimoniale a fronte dei rischi assunti". Così il vicedirettore generale di Bankitalia, Fabio Panetta, in una audizione in Parlamento sul decreto legge che il governo M5S-Lega ha varato per mettere in sicurezza l'istituto di credito genovese."La soluzione individuata nel decreto è da apprezzare alla luce dei vincoli imposti dal nuovo contesto regolamentare europeo, che precludono l'adozione di interventi a cui in passato si è fatto ricorso per affrontare situazioni di crisi".Nel suo discorso, Panetta ha sottolineato anche che "il rafforzamento di Banca Carige va perseguito innanzituttomediante strumenti di mercato. La scelta di prevedere l'eventualità di una ricapitalizzazione precauzionale della banca risponde all'esigenza di tutelare la stabilità finanziaria in ogni evenienza e di evitare una possibile crisi di fiducia, con ripercussioni negative sul corretto funzionamento del sistema finanziario. Qualora lo strumento dovesse essere effettivamente utilizzato,gli esborsi di risorse pubbliche sarebbero comunque inferiori ai ben più ingenticosti economici e sociali che deriverebbero da fenomeni di instabilità finanziaria".