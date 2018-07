Bankitalia: "PIL all'1,3% nel 2018"

Alessandra Caparello 13 luglio 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Il PIL aumenterà dell’1,3 per cento quest’anno, dell’1,0 il prossimo e dell’1,2 nel 2020. Così secondo le proiezioni macroeconomiche presentate nell’ultimo Bollettino economico di banca d’Italia.Per quanto riguarda invece l’inflazione, pur rimanendo lievemente inferiore a quella del complesso dell’area dell’euro, risalirebbe con gradualità anche nella componente di fondo. In particolare dice via Nazionale toccherebbe l’1,5 per cento nel 2020, nell’ipotesi però che prosegua il miglioramento delle aspettative e che ciò si traduca in una progressiva ripresa delle retribuzioni nominali.