Bankitalia: €-coin cala lievemente in agosto

31 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di agosto €-coin è sceso a 0,47 da 0,49 in luglio, confermando la sostanziale stabilità registrata da giugno. Lo rende noto Bankitalia spiegando che l'indicatore ha risentito della debolezza del ciclo industriale e del peggioramento della fiducia delle famiglie e delle imprese manifatturiere. €-coin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).