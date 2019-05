Bankitalia: €-coin ancora in discesa ad aprile, torna su livelli di inizio 2015

Daniela La Cava 30 aprile 2019 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Frena ancora €-coin ad aprile. L'indicatore è diminuito per il sesto mese consecutivo, attestandosi a 0,18 dai 0,20 in marzo, riportandosi sui livelli di inizio 2015. Lo rende noto la Banca d'Italia spiegando che "l'indicatore è stato frenato dal nuovo deterioramento della fiducia delle imprese e dalla debole dinamica del commercio internazionale".€-coin – sviluppato Bankitalia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). €-coin è pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal CEPR. La prossima pubblicazione è prevista per venerdì 31 maggio.