Bando Navigator, Anpal: oltre 16 le domande arrivate finora, deadline il prossimo 8 maggio

Alessandra Caparello 23 aprile 2019 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

C’è tempo fino alle ore 12 dell’8 maggio 2019 per presentare la domanda per partecipare al bando di selezione per i 3mila posti da Navigator e finora sono 16773 le domande inoltrate. Il numero è stato fornito dalla stessa Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro.La maggior parte delle domande è arrivata dalla Sicilia con 2477 candidati, seguita da Campania con 2475, Lazio con 2236, Puglia con 2004 e Calabria con 1497. La maggior parte dei candidati ha una laurea magistrale in Giurisprudenza (5781), economia aziendale (2521), Scienze della politica (1503) e Scienze dell’economia (1441 candidati). Gli aspiranti Navigator potranno siglare un incarico di collaborazione che direrà fino al 30 aprile 2021 con compoenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro oltre 300 300 lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l’espletamento dell’incarico, quali spese di viaggio, vitto e alloggio.Il Navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi SpA ai Centri per l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il Reddito di Cittadinanza. Per presen tare la domanda di accesso alla selezione è necessario essere in possesso di un PIN INPS, o delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La presentazione on line della domanda è l’unica modalità prevista per partecipare alla selezione.