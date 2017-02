Banco di Sardegna: proposta cedola di 0,53 euro per le azioni di risparmio

Luca Fiore 24 febbraio 2017 - 19:17

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,53 euro per ogni azione di risparmio (di cui 0,15 euro riferiti all’esercizio 2015), di 0,35 euro per le privilegiate e di 0,32 euro alle ordinarie.



Lo stacco della cedola è previsto per lunedì 15 maggio mentre la record date è fissata per martedì 16.