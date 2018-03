Banco Desio: nessun dossier aperto con Credem su eventuali operazioni di M&A

Daniela La Cava 8 marzo 2018 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

In una breve nota stampa Banco Desio ha precisato che non ha alcun dossier aperto con Credem per eventuali operazioni di M&A e ha ribadito che il piano industriale 2018-2020 è focalizzato sulla crescita per linee interne. Una precisazione firmata dall'istituto di credito lombardo dopo un articolo di stampa.