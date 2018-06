Banco Bpm: titolo vola del 7,7%, mercato apprezza annuncio cessione crediti in sofferenza per oltre 5 mld

Daniela La Cava 1 giugno 2018 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Finale di settimana da protagonista indiscussa del Ftse Mib per Banco Bpm, con il titolo che vola di oltre il 7,5% a 2,39 euro. Ieri il consiglio di amministrazione della banca ha dato il via libera alla cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un valore lordo di 5,1 miliardi di euro al veicolo di cartolarizzazione Red Sea SPV. L'operazione di cessione, battezzata "progetto Exodus", rientra nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione in relazione alla quale la banca intende richiedere il rilascio da parte dello Stato italiano della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze sui titoli senior (Gacs). Si prevede, si legge in una nota, che il prezzo di cessione risulti sostanzialmente in linea con gli attuali valori di carico dei crediti nelle contabilità delle banche cedenti.