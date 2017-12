Valeria Panigada 28 dicembre 2017 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Banco Bpm supera i requisiti patrimoniali fissati dalla Bce. Lo ha fatto sapere l'istituto attraverso una nota stampa diffusa ieri sera, dopo aver ricevuto la notifica da parte della banca centrale europea. Tenuto conto delle analisi e delle valutazioni effettuate dall'autorità di vigilanza sui dati al 31 marzo 2017 della nuova banca nata dalla fusione tra la Popolare di Milano e Banco Popolare, la Bce ha determinato per il 2018 un requisito prudenziale pari a 8,875% per il Common Equity Tier 1 ratio e a 12,375% per il Total Capital ratio. Al 30 settembre, anche escludendo le operazioni straordinarie in via di sviluppo nella bancassicurazione, Banco Bpm superava "ampiamente" questi requisiti evidenziando un Common Equity Tier 1 ratio pari all'11,01% e un Total Capital ratio pari al 13,86%.