Banco Bpm scatta a +2,7% su ipotesi cessione Aletti

Titta Ferraro 10 luglio 2017 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Fitti acquisti in avvio di giornata su Banco Bpm che sale del 2,7 per cento a quota 3,144 euro. A scaldare il titolo sono le indiscrezioni uscite nel weekend circa la possibile cessione di Aletti Sgr che sarebbe nel mirino di Anima Holding. Per il passaggio di Aletti nelle mani di Anima, stando a quanto riportato ieri dal Sole 24 Ore, la banca guidata da Giuseppe castagna chiederebbe una cifra ben superiore al mezzo miliardo di euro. Già oggi si dovrebbe riunire il cda di Anima per valutare l'offerta cash da oltre 600 mln da recapitare all'istituto nato dalla fusione tra Banco Popolare e Bpm.