Banco Bpm, raggiunto accordo con Cattolica per partnership nella bancassurance

Valeria Panigada 6 novembre 2017 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Banco Bpm e Cattolica Assicurazioni hanno raggiunto un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lunga durata nella bancassicurazione vita e danni. Secondo i termini dell'accordo, Cattolica acquisterà una partecipazione del 65% in Avipop Assicurazioni e in Popolare Vita per un prezzo complessivo di 853,4 milioni di euro. L?intesa prevede inoltre l'avvio di una partnership commerciale nei rami vita e danni, sulla ex rete Banco Popolare, per una durata di 15 anni. Cattolica finanzierà l'operazione tramite mezzi propri e mediante l'emissione di strumenti di debito. Il closing è previsto entro la prima metà del 2018.