Banco Bpm: prosegue la parabola ribassista a Piazza Affari, -23% rispetto ai top del 26 gennaio

Alessio Trappolini 22 febbraio 2017 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Banco Bpm prosegue la parabola ribassista di questa settimana con un’altra seduta segnate dalle forti vendite sul titolo. L’istituto ha chiuso entrambe le precedenti sedute sul podio dei worst performer di Piazza Affari, sottoperformando anche il settore bancario tricolore e l’indice di riferimento.



Il prezzo del titolo ha perso circa il 23% rispetto ai top post-fusione fatti registrare a gennaio a 3 euro per azione. Il parere degli analisti finanziari rimane al momento inalterato. Secondo i dati riportati da Bloomberg 10 analisti consigliano l’acquisto del titolo, 6 il mantenimento in portafoglio e solamente un analista la vendita. Il target price medio calcolato da Bloomberg è pari a 3,15 euro.



In questo quadro il titolo oggi arretra del -4,16% a 2,3 euro, segnando la seconda peggior performance del FTSE Mib che invece è scambiato a -0,81% rispetto alla chiusura di ieri, in area 18.887 punti.