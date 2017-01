Banco Bpm cambia rotta: titolo in asta di volatilità per ribassi scivola a 2,62 euro

Alessio Trappolini 4 gennaio 2017 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Cambio di rotta per il settore bancario a Piazza Affari quando siamo giunti ormai a metà seduta. In particolar modo il Banco Bpm, dopo le prime due sedute di rialzi corposi, tira il fiato e quando è da poco passato mezzogiorno il titolo arretra a 2,62 euro. Al momento Borsa Italiana ha sospeso le contrattazioni sul titolo per eccesso di ribassi, con una perdita teorica del -2,99%.