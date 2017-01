Banco Bpm ancora protagonista a Piazza Affari, scatto di CTI Biopharma

Alessio Trappolini 5 gennaio 2017 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

La seduta di Piazza Affari assume connotati positivi nel corso della mattinata, dopo una partenza con il freno tirato. Mentre le altre Borse europee faticano a mantenersi sulla parità il FTSE Mib avanza dello 0,3% a 19.690 punti. Il settore finanziario si conferma protagonista di questa prima settimana del 2017, ed è ancora il Banco Bpm a tenere le redini degli scambi.



Il titolo avanza del 3,97% a 2,82 euro. Ben comprati i titoli della galassia Agnelli, con Cnh Industrial che al momento guadagna il 2,6% a 8,42 euro mentre Fca sale dell’1% a 9,28 euro dopo i dati delle vendite 2016 negli Usa che, nonostante la flessione del 10% di dicembre, hanno messo in luce una miglior tenuta rispetto alle rivali sul mercato a stelle e strisce.



Poche evidenze sul fronte dei ribassi, ad eccezione di Buzzi Unicem che lascia sul parterre il -1,4% a 22,54 euro. Fuori dal listino principale performance degna di nota per CTI Biopharma, dopo che la Food and Drug Administration ha revocato la sospensione totale sugli studi clinici condotti nell'ambito della richiesta di approvazione di un nuovo farmaco sperimentale presentata per Pacritinib. Al momento il titolo guadagna il 21,56% a 4,702 euro.