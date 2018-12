Banco Bpm: accordo con Crédit Agricole su credito al consumo, in fase di valutazione offerte su Npl

Valeria Panigada 3 dicembre 2018 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Banco Bpm prosegue nel suo percorso di riorganizzazione e derisking. Per quanto riguarda il primo punto, l'istituto ha sottoscritto un protocollo di intesa vincolante con il gruppo francese Crédit Agricole per rafforzare la partnership nel settore del credito al consumo in Italia, in particolare la leadership e le quote di mercato di Agos Ducato. L'accordo prevede l'acquisizione di ProFamily da parte di Agos per 310 milioni di euro, previo perfezionamento di un'operazione di scissione delle attività non captive di ProFamily in favore di una società di nuova costituzione, controllata 100% da Banco Bpm. Profamily avrà un accordo di distribuzione in esclusiva per 15 anni sulla rete commerciale del Banco Bpm. Inoltre, le parti stanno esplorando la possibilità di quotare Agos entro i prossimi 2 anni.Per quanto riguarda invece il percorso di derisking, Banco Bpm ha valutato le offerte ricevute, che, stando alla due diligence in corso di finalizzazione, permetterebbero di completare un'operazione superiore al previsto per un ammontare complessivo fino a 7,8 miliardi.