Banco Bpm: accordo con Bei, 600 mln verso Pmi e Mid cap

Daniela La Cava 20 luglio 2017 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Banco Bpm e la Banca europea per gli investimenti (Bei) hanno annunciato di avere siglato il primo accordo di collaborazione finalizzato al finanziamento delle Pmi e delle Mid Cap. Con questa intesa, precisa una nota, Bei mette a disposizione 600 milioni di euro che Gruppo Banco Bpm collocherà tramite quattro prestiti globali: due del totale di 400 milioni destinati alle Pmi e due di 200 milioni alle Mid Cap, ripartiti sull’intera rete del gruppo.Gli interventi, prosegue la nota, sono destinati ad aziende attive in diversi settori: industria, servizi, turismo e agricoltura; saranno finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento produttivi, nonché al fabbisogno di capitale circolante. L’importo massimo per singolo finanziamento è di 12,5 milioni da rendere con rate semestrali nell’arco di 10 anni per le Pmi; per le Mid Cap il massimo è 25 milioni.