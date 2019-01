Banco Bpm: 'supera ampiamente indicazioni Bce su Npl'

Daniela La Cava 15 gennaio 2019 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Banco Bpm "includendo anche l’impatto del progetto Ace, supera ampiamente quanto stabilito in termini di indicazioni con Bce in merito alle attività di derisking e non intravede impatti materiali sul profilo economico e patrimoniale attuale e prospettico del gruppo". La precisazione del gruppo bancario guidato da Giuseppe Castagna arriva dopo "le notizie di stampa concernenti raccomandazioni inviate dalla Bce alle banche vigilate in merito al progressivo raggiungimento, nei prossimi anni, di un grado di copertura dello stock di crediti deteriorati in linea con quello indicato per i flussi dall'Addendum alle linee guida della Bce sui crediti deteriorati a decorrere dal primo aprile 2018".