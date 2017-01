Banco Bpm: Moody’s assegna rating su debito a breve e lungo termine, titolo di nuovo positivo

Alessio Trappolini 4 gennaio 2017 - 15:05

MILANO

Seduta sulle montagne russe per Banco Bpm che dopo le prime due sedute spumeggianti oggi si mostra più volatile. Al momento il titolo è tornato in territorio positivo, con un guadagno dell’1,49% a 2,71 euro, dopo che Moody’s ha assegnato nuovi rating alla nuova entità bancaria. Nel dettaglio, i rating di lungo e breve termine sui depositi di Banco Bpm sono pari rispettivamente a Ba1 e Not Prime, il rating di lungo termine sul debito senior a Ba2 e il rating Baseline Credit Assessment a b1. L'outlook sul rating di lungo termine sui depositi è stabile, mentre quello sul debito senior è negativo.