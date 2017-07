Banco Bpm, Citi conferma il Buy. Interessante opportunità in vista ristrutturazione e turnaround attivo

Alessio Trappolini 5 luglio 2017 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Seduta di correzione per il Banco Bpm quest’oggi, dopo i guadagni che hanno interessato il titolo nelle due sedute precedenti.Oggi Citi si è espresso sull’azienda di credito tricolore, confermando il prezzo obiettivo sul titolo a 3,4 euro (upside potenziale rispetto alle attuali quotazioni del titolo pari all’11,7%) e la raccomandazione di acquisto in quanto “dopo la fusione tra il Banco Popolare e Bpm, consideriamo l’entità combinata come un investimento interessante data l’opportunità di ristrutturazione, nonostante il rischio legato al turnaround della qualità dell'attivo”, si legge nel report.Al momento gli analisti che consigliano il Buy sul titolo sono 12, a fronte dei 5 che ne consigliano il mantenimento in portafoglio e 1 che ne suggerisce il Sell. Il target price medio di consensus rilevato da Bloomberg è 3,24 euro, che include un potenziale upside di circa 8 punti percentuali.In questo quadro il titolo BAMI mostra un calo del 2,15% circa a Milano, con il prezzo a ridosso di quota 3 euro.