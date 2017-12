Banco Bpm: Castagna, cessioni Npl fino a 11 miliardi

Titta Ferraro 27 dicembre 2017 - 09:51

L'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, indicando un più ambizioso piano di cessioni di Npl per un totale di 11 miliardi di euro rispetto agli 8 miliardi indicati dal piano strategico.Castagna ha escluso categoricamente il rischio di un nuovo aumento di capitale nel corso del prossimo anno a causa delle nuove regole Ue. "Per quanto riguarda Bpm l'ipotesi è esclusa in modo categorico. Sul capitale siamo assolutamente tranquilli", sono le parole del ceo in un'intervista concessa al Sole 24 Ore. "Con l'applicazione immediata dell'Ifrs9 - argomenta Castagna - siamo in grado di poter alzare il target di piano di cessione di Npl, senza impatto sul conto economico, di almeno 3 mld, portandolo da 8 ad almeno 11 mld".