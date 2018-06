Banco Bpm: Aletti completa cessione ad Anima dei contratti gestione assicurativa per 114 mln

Titta Ferraro 29 giugno 2018 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Banca Aletti, società controllata da Banco BPM; ha perfezionato la cessione ad Anima SGR S.p.A. dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi, come previsto nel Memorandum of Understanding firmato tra Banco BPM e Anima in data 4 agosto 2017 e nel successivo accordo tra le parti comunicato al mercato in data 7 febbraio 2018.Il prezzo incassato da Banca Aletti è pari a € 113,6 milioni (IVA esclusa) ed è stato determinato sulla base delle masse gestite trasferite ad Anima SGR, pari a circa €9,4 miliardi. L’operazione comporta la rilevazione di un provento lordo imposte di pari importo nel conto economico del secondo trimestre dell’esercizio sia da parte di Banca Aletti che del Gruppo. L'impatto positivo sul CET1 ratio phased in del Gruppo è stimato pari a 17 p.b. (18 pb a livello fully phased).