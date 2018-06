Banco BPM scatta a +2,5% su ipotesi maxi-cessione sofferenze

Titta Ferraro 19 giugno 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Iltitolo Banco Bpm viaggia in testa al Ftse Mib (+2,57% a 2,4575 euro) sotto la spinta delle ultime indiscrezioni stampa circa la possibilità che le cessioni di NPL vadano oltre l'asticella dei 3,5 miliardi di euro mancanti per raggiungere l'obiettivo dei 13 mld di cessioni di crediti in sofferenza.