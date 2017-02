Banco BPM rientra dopo sospensione: -4,6%

Marco Berton 24 febbraio 2017 - 11:45

Titoli bancari sotto pressione oggi e in particolare Banco BPM che è da poco rientrato dopo una sospensione per eccesso di ribasso. Attualmente l'azione cede il 4,6% in area 3,308 euro dopo un minimo intraday a 2,202 euro.