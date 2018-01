Banco BPM, in vista accelerazione a piano smaltimento NPL (stampa)

Alessio Trappolini 25 gennaio 2018 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Il piano di smaltimento dei Npl di Banco BPM potrebbe presto subire un’accelerazione significativa. Lo riporta questa mattina il quotidiano finanziario MF – Milano Finanza. Secondo la stampa, Banco BPM sarebbe pronta ad aumentare la quota di NPL coperti da GACS programmata per il primo semestre dell’anno a 5 miliardi dai 3 miliardi inizialmente previsti (valori nominali).Gli esperti di Equita Sim ritengono che l’azione sarebbe finalizzata a “sfruttare al massimo la garanzia pubblica che scade a fine 2018”.L’istituto guidato da Giuseppe Castagna ipotizza una graduale convergenza ad un NPE ratio del 10% al 2020 e al 5% al 2022-2023. “Secondo i nostri calcoli – scrive Equita – il Banco BPM è in grado di rispettare questi standard senza aumenti di capitale e, in caso di necessità, attivando alcuni buffer (cessione di partecipazioni minori, oltre ad Agos-Ducato).