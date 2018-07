Banco BPM corre a +4%, cresce attesa per maxi-cessione Npl

Titta Ferraro 3 luglio 2018 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Scatto in Borsa per Banco BPM che sale del 4% circa a quota 2,63 euro. Il 10 luglio è previsto il termine per la presentazione delle offerte e le ultime indiscrezioni stampa vedono una pattuglia di ben sette pretendenti interessate ai crediti deteriorati della banca. Le offerte riguarderanno un maxi-pacchetto di sofferenze e la piattaforma di gestione del Banco BPM. Stando a quanto riporta oggi il Sole 24 Ore, l'istituto starebbe valutando tre possibili opzioni per ripulire il suo bilancio dei crediti problematici: si va dal caso base dei 3,5 miliardi, asticella necessaria per arrivare al target indicato alla Bce, fino allo smaltimento quasi totale, cioè 9,5 miliardi. la soluzione intermedia sarebbe quella di una cessione di Npl per circa 8 miliardi.