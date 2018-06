Banco BPM completa Project Exodus, titolo tonico

Luca Fiore 20 giugno 2018 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Banco BPM ha deliberato di procedere alla cessione di una quota fino al 95% dei titoli mezzanine e dei titoli junior (pari in totale a circa 203,9 milioni di euro), emessi nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione di sofferenze ( “Project Exodus”), a Christofferson Robb & Company.Il titolo a Piazza Affari, in rialzo del 2,08%, segna una delle migliori performance del comparto.Il collocamento dei titoli mezzanine e junior permetterà a Banco BPM di procedere al deconsolidamento delle sofferenze oggetto della cartolarizzazione, pari a 5,1 miliardi di euro nominali alla data di cut-off (corrispondenti a 4,9 miliardi nominali al 31/03/2018) prima della fine del semestre in corso, a un prezzo complessivo pari al 34,3%, un valore ai livelli più alti mai realizzati sul mercato italiano per questa tipologia di operazioni.