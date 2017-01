Banco BPM: ceduti crediti in sofferenza per 641 milioni di euro, totale a 1,7 miliardi

Luca Fiore 20 gennaio 2017 - 18:49

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito del Piano Industriale del Gruppo, che prevede la cessione di sofferenze per un totale di 8 miliardi di euro, Banco BPM ha perfezionato la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza.



Il portafoglio ceduto comprende circa 1800 posizioni per un valore nominale complessivamente pari a circa 641 milioni di euro, senza alcun impatto negativo sul conto economico. L’operazione porta il totale delle cessioni effettuate, da inizio 2016, a circa 1,7 miliardi.