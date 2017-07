Banco BPM: avviato riassetto nel settore bancassicurazione. Disdetta accordi con Unipol e Aviva

Daniela La Cava 30 giugno 2017 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM ha avviato il processo strategico di riassetto nel settore della bancassicurazione in coerenza con quanto previsto dal piano strategico e in concomitanza con la naturale scadenza delle partnership dell’ex gruppo Banco Popolare rispettivamente con il gruppo Unipol (ramo vita) e con il gruppo Aviva (ramo protezione). "Dalle interlocuzioni intercorse è emersa la volontà di concludere l'esperienza sin qui maturata, prendendo atto dei diversi orientamenti dei soci nell'attuale contesto di mercato", si legge in un comunicato. La risoluzione delle due partnership (che si concretizza, in entrambi i casi, attraverso il mancato rinnovo degli accordi distributivi in scadenza al 31 dicembre 2017) offre a Banco BPM - prosegue ancora la società in un comunicato - l'opportunità di promuovere un processo volto a identificare nuovi assetti strategici nel settore del Bancassurance, in linea con gli obiettivi di sviluppo ed efficientamento del business assicurativo del gruppo, a beneficio della clientela.L'istituto comunica inoltre che nell’ambito di questo processo "primarie compagnie assicurative hanno manifestato il loro interesse nella partnership con Banco BPM".