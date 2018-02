Banco BPM: ProFamily chiude 2017 con utile di 14,9 mln, +16% i volumi erogati

Titta Ferraro 12 febbraio 2018 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

ProFamily, società specializzata nel credito al consumo del Gruppo Banco BPM, ha chiuso il 2017 con un utile di 14,9 milioni di euro, +21% rispetto allo scorso anno. Il totale dei volumi erogati, 575 milioni di euro, fa registrare un +16% di incremento sull'esercizio precedente, mentre gli impieghi sono pari a 1,2 miliardi in crescita del 13% rispetto al 2016. Il margine di intermediazione è pari a 48,7 milioni, +10% rispetto a dicembre 2016.“Il 2017 è stato un anno ricco di soddisfazioni per ProFamily - commenta Massimiliano Becheroni, Amministratore Delegato uscente di ProFamily - nonostante un contesto economico ancora complesso abbiamo mantenuto sotto controllo la già ottima qualità del portafoglio e abbiamo rilanciato il comparto commerciale. Oltre a questi importati aspetti, gli ottimi risultati sono stati possibili grazie anche al mantenimento di un elevato livello di servizio e a una ottimizzazione dei costi”.ProFamily S.p.A. ha finalizzato nel 2017 l’erogazione di 79.003 operazioni di finanziamento per un volume totale di 575,2 milioni, (+16% rispetto allo scorso esercizio). La rete commerciale diretta di ProFamily ha collocato finanziamenti per 460,8 milioni contro 371,1 milioni del 2016. La rete delle agenzie della Capogruppo ha distribuito un volume di prestiti personali e di prodotti di Cessione del Quinto per un totale di 114,4 milioni, registrando una riduzione dei volumi erogati rispetto al 2016 principalmente dovuta alla migrazione sulla nuova piattaforma IT. Per integrare ed aumentare il valore della propria offerta, ProFamily S.p.A. ha previsto l’affiancamento di prodotti assicurativi ai prodotti finanziari. Il volume d’affari dei premi assicurativi intermediati nel 2017 ammonta a 16,8 milioni.