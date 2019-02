Banco BPM: IV trimestre 2018 in forte perdita (584 mln) complici maxi rettifiche

Titta Ferraro 7 febbraio 2019 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM ha diffuso i conti del quarto trimestre 2018, chiuso con una perdita di 584 milioni complici rettifiche per oltre 600 mln legate alla maxi cessione di 7,4 mld di Npl a Fonspa-Elliott. Le rettifiche su crediti sono state superiori alle attese portando in rosso anche il bilancio dell'intero 2018. Il gruppo ha ridotto nel corso del 2018 l'ammontare lordo dei crediti non performing di 13,6 miliardi.L'esercizio al 31 dicembre 2018 si è chiuso con una perdita netta di 56,5 milioni. Il consensus Bloomberg era di un utile di 295,3 milioni. Al netto tra gli altri degli impatti legati al progetto Ace, l'utile netto normalizzato 2018 risulta di 343 milioni. I ricavi 2018 sono stati pari a 4,77 miliardi, andando oltre i 4,34 del consensus.A Piazza Affari il titolo Banco Bpm si muove in rialzo (+1,6% a 1,7668 euro) con Deutsche bank che ha confermato buy dopo i conti 2018.