Banco BPM: Castagna, ora focus su cessione immobili e Utp

Titta Ferraro 3 dicembre 2018 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

L'a.d. di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, guarda già ai prossimi obiettivi dopo la riorganizzazione nel credito al consumo e la cessione degli Npl che è ormai in dirittura d'arrivo.Ora la banca intende concentrarsi sulla vendita di immobili e quella di Utp (Unlikely To Pay). Nel corso della conference call di presentazione del riassetto nel credito al consumo, Castagna ha precisato che è ancora presto per parlare di dimensioni o altri dettagli di queste operazioni. L'ad ha inoltre detto di aspettarsi il Cet1 nella parte alta della forchetta 11-11,5%' indicata come obiettivo dall'istituto dopo l'accordo su riassetto credito al consumo e cessione Npl.