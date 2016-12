Banco-Bpm: titoli in deciso ribasso a Piazza Affari, pesa downgrade Fitch

Alberto Bolis 27 dicembre 2016 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Banco Popolare e Popolare di Milano viaggiano in deciso ribasso a pochi giorni da quando i due istituti saranno ufficialmente fusi in un'unica entità chiamata Banco Bpm. A pesare sull'andamento borsistico la decisione presa venerdì da Fitch di tagliare il rating di entrambe le banche: da BB a BB- per il Banco Popolare e da BB+ a BB- per Bpm. “La decisione riflette la debolezza e la scarsa qualità degli attivi delle due aziende di credito, che riteniamo peggiore rispetto alla media globale del settore creditizio”, hanno spiegano gli analisti dell’agenzia di rating americana. I titoli delle due banche viaggiano sul fondo del Ftse Mib: Banco Popolare cede il 3% a 2,462 euro e Bpm lascia sul parterre il 3,50% a 0,386 euro.