Banche venete: su sito Fitd disponibile regolamento per “misure ristoro”

Daniela La Cava 10 agosto 2017 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

Il Fondo interbancario per la tutela dei depositi (Fitd) ha comunicato di avere avere pubblicato - nell'apposita sezione del proprio sito web dedicata al Fondo di Solidarietà - il regolamento per "le misure di ristoro in favore di investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete". Nella nota stampa si legge che "nella stessa sezione è stato inserito, per il download, anche il modulo standard da utilizzare per la presentazione delle istanze, nonché gli schemi di auto dichiarazione patrimoniale e reddituale".