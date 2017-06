Banche venete, ministro Padoan assicura: "la soluzione è prossima"

Daniela La Cava 13 giugno 2017 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

In relazione all'andamento delle discussioni in corso su Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha dichiarato che "la soluzione è ormai prossima e che le interlocuzioni con le istituzioni europee sono incoraggianti". E' quanto si apprende in una nota stampa diffusa dal Tesoro. Il ministro ha inoltre ribadito che "la soluzione non contemplerà alcuna forma di bail-in e che obbligazionisti senior e depositanti saranno in ogni caso pienamente garantiti".